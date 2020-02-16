Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM В центре Петербурга пожилой мигрант утонул, пытаясь спасти женщину из реки Фонтанки. По имеющимся данным, перед этим он сам же сбросил женщину в воду, но быстро понял, что натворил.

Как сообщает 16 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, несчастный случай произошел в ночь на воскресенье, около 01:24 мск, у дома 96 по набережной реки Фонтанки.

Мужчина, который, как предполагают спасатели, находился в состоянии алкогольного опьянения, перебросил через ограждение женщину. Осознав содеянное, он пытался достать ее при помощи подручных средств, но безуспешно, после чего сам прыгнул в воду.

«До прибытия спасательных подразделений женщину извлекли на берег, передали для осмотра бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина, со слов очевидцев, утонул», — отмечают в ведомстве.

Для проведения поисковых работ на место были направлены водолазы Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга. Найти тело 63-летнего гражданина Узбекистана удалось к 02:35 мск. 48-летняя женщина с переохлаждением госпитализирована в Мариинскую больницу.

В то же время очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «Вконтакте» сообщают иную версию событий. По их словам, женщина сама вышла на реку, чтобы пройтись по льду. Погибший — местный дворник, который попытался помочь ей, но утонул.

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