Москва, , 10:56 — REGNUM Два человека пострадали при нападении неизвестного злоумышленника во время служения в храме Святителя Николая в Москве. Об этом 16 февраля рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошёл в храме на Бакунинской улице в Басманном районе Москвы. Неизвестный, предположительно, вооружённый ножом, напал на двоих человек и нанёс им ранения. Нападение на людей произошло возле алтаря храма.

Пострадавшие были госпитализированы. Подозреваемый в нападении на людей злоумышленник задержан прихожанами храма и передан в руки полиции. 26-летний мужчина отправлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

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