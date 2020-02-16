Москва, 16 февраля 2020, 10:56 — REGNUM Два человека пострадали при нападении неизвестного злоумышленника во время служения в храме Святителя Николая в Москве. Об этом 16 февраля рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Инцидент произошёл в храме на Бакунинской улице в Басманном районе Москвы. Неизвестный, предположительно, вооружённый ножом, напал на двоих человек и нанёс им ранения. Нападение на людей произошло возле алтаря храма.
Пострадавшие были госпитализированы. Подозреваемый в нападении на людей злоумышленник задержан прихожанами храма и передан в руки полиции. 26-летний мужчина отправлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств.
Читайте ранее в этом сюжете: В Москве задержан один из участников разбоя на заправке