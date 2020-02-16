Тбилиси, , 10:38 — REGNUM Тело гражданки России, попавшей под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури, нашли спасатели Грузии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба компании по развитию горнолыжных курортов страны.

Лавина Scientif38

Тело туристки обнаружено, её личность подтверждена. Поиски женщины начались после схода снежной лавины 15 февраля, под которую попали четыре человека.

Троих туристов, попавших под лавину, удалось найти и спасти. Погибшую туристу искали до наступления темноты, утром 16 февраля поиски возобновились. Отмечается, что лыжники катались на запретной территории.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении гражданина Чехии из-под снежной лавины в Грузии.

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