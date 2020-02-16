Великий Новгород, , 10:34 — REGNUM Один человек погиб, пятеро пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме в Новгородской области. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в многоквартирном доме в городе Пестово поступила в региональное ведомство в 01:30 мск. На месте было установлено, что горит квартира на верхнем этаже трёхэтажного здания. Площадь возгорания составила 15 кв. метров.

При тушении пожара было обнаружено тело женщины, её личность устанавливается. Ещё пять человек пострадали, трое из них госпитализированы. Из дома были эвакуированы 60 жильцов, из них 12 — дети, ещё четырёх человек спасли пожарные.

Пожар был ликвидирован в 03:40 мск, для эвакуированных жильцов был подготовлен пункт временного размещения на лыжной базе в Пестово и автобус для проезда к месту, но большая часть эвакуированных приняла решение отправиться к родственникам и знакомым.

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