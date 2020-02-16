Алма-Ата, Казахстан, , 09:58 — REGNUM В Алма-Ате из-за снегопада были повалены деревья, а также есть опасность схода лавин в горах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациями.

В пресс-службе предупредили, что 16 февраля возможен сход лавин на горных склонах в районе рек Большая Алматинка (Улкен Алматы) иМалая Алматинка (Киши Алматы).

Сообщается также, что было повалено девять деревьев. В двух случая ветки упали на автомобили. В результате снегопада пострадавших нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Казахстана из-за снега частично обрушилась крыша стадиона «Астана Арена». Также в Нур-Султане под тяжестью снега частично обрушилась кровля жилого дома.

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