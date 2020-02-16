Минск, , 08:52 — REGNUM 1200 литров стеклоомывающей жидкости российского производства, которые незаконно хранились и реализовывались на территории республики, были обнаружены сотрудниками оперативной таможни и санитарно-эпидемиологической службы столицы Белоруссии. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба таможенных органов Белоруссии.

В ведомстве отметили, что и ранее сотрудники таможенных органов задерживали данную продукцию при попытке ввезти ее в страну. В ведомстве пояснили, что в составе стеклоомывающей жидкости обнаружили превышение предельно допустимой нормы метанола. Стеклоомывающая жидкость российского производителя не соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам в Белоруссии.

Согласно фотографиям, опубликованным пресс-службой таможенных органов республики, речь идет о стеклоомывающей жидкости Cleid Master. Продукция должна быть изъята из товарооборота.