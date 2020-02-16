Калининград, , 08:32 — REGNUM Мужчина, устроивший стрельбу на улице Баранова в Калининграде, в результате чего погибла семейная пара, скончался в реанимации. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщают калининградские СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калининграде мужчина застрелил семейную пару, оставив при этом в живых 13-летнего подростка. Затем стрелок попытался покончить с собой.

Он был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Вскоре стрелок скончался.

13-летний подросток выписан из госпиталя после оказания необходимой медицинской помощи.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.