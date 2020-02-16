Оттава, , 08:29 — REGNUM Канада эвакуирует граждан с находящегося на карантине из-за коронавируса лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Эвакуированных самолетом доставят из Японии на базу канадских ВС в Трентоне, после чего их состояние будет проанализировано специалистами и они будут отправлены в Канадский учебный институт NAV в Корнуолле, Онтарио, для отбывания двухнедельного периода карантина.

Как сообщало 16 февраля ИА REGNUM, чартерный борт из Гонконга вывезет граждан Китая с лайнера Diamond Princess. Число заболевших на судне составляет 355 человек, при том что на борту корабля пребывает 3,6 тыс. человек.

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