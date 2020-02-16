Гонконг, Китай, , 08:08 — REGNUM Чартерный борт из Гонконга эвакуирует граждан КНР с находящегося на карантине из-за коронавируса лайнера Diamond Princess. Об этом говорится в сообщении правительства Гонконга.

Сообщается, что эвакуация граждан будет бесплатной и осуществится в кратчайшие сроки после получения соответствующего разрешения от властной.

Дата и время вылета чартера пока не сообщается.

Также говорится, что эвакуированные проведут две недели в карантинном центре.

Как сообщало 16 февраля ИА REGNUM, а японском лайнере Diamond Princess зафиксировано ещё 70 инфицированных коронавирусом, число заболевших увеличилось до 355. На лайнере сейчас находится более 3,6 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество инфицированных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 355