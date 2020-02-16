Владивосток, , 07:43 — REGNUM Смертельно раненый при столкновении с автобусом амурский тигр ушел умирать в лес. Тело молодого хищника нашли выехавшие на место происшествия инспекторы охотнадхоза, сообщают «Вести Приморья».

Как сообщалось ранее, под колеса рейсового пассажирского автобуса, следовавшего в Хабаровск, выскочил тигр. Массивный автомобиль не успел затормозить и избежать столкновения, в результате чего хищник был сбит. Через какое-то время зверь смог подняться на лапы и ушел в лес.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники Центра «Амурский тигр» пошли по уходящим от дороги кровавым следам и вскоре обнаружили тело.

« Это был молодой самец. Он скончался от полученных травм, — поясняет ситуации руководитель центра Сергей Арамилев. — К сожалению, не успели… спасти».

Напомним, амурский тигр был внесен в Красную книгу СССР в 1947 году. Охота на этого представителя семейства кошачьих запрещена. В апреле 2007 года эксперты WWF заявили о стабилизации популяции тигра на Дальнем Востоке и прекращении сокращения его ареала. Между тем специалисты отмечают, что угроза для выживания этого редкого вида создается не только отстрелом самих особей, но и антропогенным изменением мест его обитания.