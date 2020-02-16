Белгород-Днестровский, Украина, , 07:49 — REGNUM Украинские пограничники на три года запретили въезжать на территорию страны гражданину Молдавии, который «вел себя агрессивно, вел антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического режима». Об этом 15 февраля сообщается в пресс-службе пограничной службы Украины.

Инцидент с участием гражданина Молдавии произошел в пропускном пункте «Кучурган» Белгород-Днестровского района (Одесская область).

«Украинских пограничников он обвинял в госизмене, правда по законодательству СССР, призвал переходить на сторону «Советского Союза». Также нарушитель нецензурно ругался и в нарушение режимных правил пытался вести видеосъемку на мобильный телефон», — сообщили в пресс-службе.

В отношении гражданина Молдавии составили административный протокол, он задержан. Мужчине запретили въезд на территорию Украины на три года. В пограничном ведомстве также напомнили, что 30 декабря 2019 года этот же гражданин пересекал границу с Украиной на автомобиле с «атрибутикой» СССР вместо номерных знаков и с многочисленными наклейками соответствующего характера, которые на Украине запрещены.

В пресс-службе также опубликовали аудиозапись, на которой зафиксировано общение задержанного гражданина Молдавии с украинскими пограничниками.

«А вы на сегодняшний день оккупируете территорию незаконно… На сегодняшний день вы должны быть у людей на виду, где статья 64-я (измена, предательство)…Вы мне навязываете свой фальшивый закон, который я не обязан признавать. Я здесь родился, покажите свидетельство о рождении… Я гражданин, я — хозяин, вы — слуга… Украина — это иностранная компания, а УССР — это государство», — заявил задержанный.

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