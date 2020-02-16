Белгород-Днестровский, Украина, 16 февраля 2020, 07:49 — REGNUM Украинские пограничники на три года запретили въезжать на территорию страны гражданину Молдавии, который «вел себя агрессивно, вел антиукраинскую риторику с пропагандой коммунистического режима». Об этом 15 февраля сообщается в пресс-службе пограничной службы Украины.
Инцидент с участием гражданина Молдавии произошел в пропускном пункте «Кучурган» Белгород-Днестровского района (Одесская область).
В отношении гражданина Молдавии составили административный протокол, он задержан. Мужчине запретили въезд на территорию Украины на три года. В пограничном ведомстве также напомнили, что 30 декабря 2019 года этот же гражданин пересекал границу с Украиной на автомобиле с «атрибутикой» СССР вместо номерных знаков и с многочисленными наклейками соответствующего характера, которые на Украине запрещены.
В пресс-службе также опубликовали аудиозапись, на которой зафиксировано общение задержанного гражданина Молдавии с украинскими пограничниками.
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