Лима, , 07:15 — REGNUM По меньшей мере восемь фанатов эквадорского футбольного клуба «Барселона» погибли при крушении автобуса на трассе в Перу, соообщает 15 февраля El Tiempo.

Сообщается, что болельщики возвращались домой после посещения матча в Лиме, когда их автобус свалился в пропасть с высоты 15 метров.

Власти не сразу указали количество раненых в результате аварии, которая произошла недалеко от популярного перуанского курорта Манкора, примерно в 150 километрах от эквадорской границы и в 1100 км к северу от Лимы.

«Пострадавшие были направлены в близлежащие медицинские учреждения. По последним данным погибло восемь человек», — говорится в сообщении минздрава страны.

По официальным данным, в Перу каждый день жертвами ДТП становятся в среднем девять человек. Основными опасными факторами являются плохое состояние дорог, опасные повороты и неосторожная манера вождения.