Луганск, , 07:47 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 16 февраля в пресс-службе представителя Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

ВСУ обстреляли населенный пункт Смелое из населенного пункта Крымское, выпустив восемь мин из миномета калибра 82 мм, совершив пятнадцать выстрелов из БМП-2 и выпустив одну противотанковую управляемую ракету из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

На данный момент информация о пострадавших в результате обстрела и разрушениях инфраструктуры уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский, который принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Киев не готов вести переговоры с властями Донецкой и Луганской Народных Республик.