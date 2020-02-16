Токио, , 06:38 — REGNUM На японском лайнере Diamond Princess зафиксировано ещё 70 инфицированных коронавирусом, число заболевших увеличилось до 355. Об этом рассказал министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.

Как сообщало 15 февраля ИА REGNUM, в Японии новым коронавирусом заражены 259 человек.

Круизный лайнер Diamond Princess был закрыт на карантин в японском порту Иокогама. На борту находится более 3,6 тыс. человек в том числе 24 граждан России. На момент 14 февраля сообщалось 219 заболевших из находящихся

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