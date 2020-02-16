Нью-Дели, , 05:17 — REGNUM В результате возгорания в школьном мини-фургоне в Индии погибло четверо детей, еще восемь получили ранения, сообщает издание The Tribune.

Как стало известно, микроавтобус с 12 школьниками загорелся на окраине города Лонговал. 12-летняя девочка успела выбросить из окна автомобиля семерых детей, а затем выпрыгнула сама. Остальные четверо погибли.

В администрации школы сообщили, что сгоревший автомобиль был приобретен организацией недавно. Первый выезд автобуса закончился трагедией.

Местные жители потребовали от властей денежной компенсации в размере 50 рупий — семьям погибших и 20 рупий пострадавшим.

Власти распорядились выдать по 7,5 рупий семьям погибших и арестовали некоторых сотрудников отдела образования и транспорта. Расследование инцидента продолжается.