Нью-Йорк, США, , 04:13 — REGNUM Запланированный на 16 февраля запуск ракеты-носителя Falcon 9 вновь отложен. Об этом сообщила пресс-служба компании SpaceX в Twitter.

Специалисты выразили опасения в связи с работоспособностью клапана второй ступени ракеты Falcon 9. Новое время запуска назначено не было, известно, что пуск запланирован на 17 февраля.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с 60-ю микроспутниками должна была покинуть поверхность Земли еще в субботу, 15 февраля. Однако старт был отложен из-за проблемных погодных условий.