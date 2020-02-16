Калининград, , 02:13 — REGNUM После оказания помощи подросток, который находился рядом во время убийства родителей, выписан из Детской областной больницы, домой его забрала бабушка. Об этом сообщает РИА Новости.

«После оказанной медицинской помощи (подросток) отпущен домой под амбулаторное наблюдение», — сообщили в областном Минздраве.

Детский омбудсмен по Калининградской области Ирина Ткаченко рассказала, что «с ним работает психолог, из больницы забрала бабушка».

Как сообщало 16 февраля ИА REGNUM, что 63-летний мужчина подозревается в убийстве двух человек. Подозреваемый несколько раз выстрелил в прохожих, в результате чего на месте была убита семейная пара, их 13-летний ребенок доставлен в больницу. Женщина была беременна.

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