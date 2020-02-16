Калининград, , 02:10 — REGNUM Подробности стрельбы в центре Калиниграда, завершившейся смертью двух человек, рассказал ставший очевидцем события студент Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, передает издание «Новый Калининград».

По словам студента, услышав похожие на разрыв петарды хлопки, он увидел бегущего мужчину и преследовавшего его стрелка. Через несколько выстрелов убегавший упал.

«Я подбежал к мужчине посмотреть, живой он или нет, потом оглядываюсь, а возле белой машины женщина в полуприседе, — рассказал очевидец. — У неё было ранено колено, и она попросила меня о помощи, умоляла, чтобы я подошёл».

Прийти на помощь раненой женщине помешали очередные выстрелы: стрелок расстрелял вторую свою жертву. Затем нападавший пытался покончить с собой.

«Подбежав к нему, я выхватил оружие, отошел на 3 метра и держал его под прицелом», пояснил свидетель. После приезда Росгвардии он положил оружие и отошел в сторону.

Напомним, расстрелявший семью из двух человек 63-летний мужчина скончался в реанимации. Сообщалось, что ранения получил также их 13-летний сын. В настоящее время он выписан из больницы. Подробности трагедии выясняют следователи.

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