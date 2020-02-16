Калининград, , 00:52 — REGNUM Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального управления российского ведомства.

Ранее стало известно, что 63-летний мужчина подозревается в убийстве двух человек. Подозреваемый произвел несколько выстрелов в прохожих, в результате чего на месте погибла семейная пара, их 13-летний ребенок доставлен в больницу с ранением.

После инцидента, стрелок пытался покончить жизнь самоубийством. Он был доставлен в клинику, где позже скончался в палате интенсивной терапии.

По данным следователей, причиной конфликта могла стать личная неприязнь.

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