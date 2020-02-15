Иерусалим, , 22:58 — REGNUM Две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля 15 февраля. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля на странице в соцсети Twitter.

«Выявлен запуск двух ракет из сектора Газа в сторону израильской территории», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля военные Израиля также заявили о ракетной атаке из Газы. В ответ они нанесли удар по позициям ХАМАС в Газе.

Читайте также: Израильтяне заявили о запущенной со стороны Газы ракете