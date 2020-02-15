Калининград, , 22:51 — REGNUM В результате стрельбы в Калининграде погибли трое человек, об этом 15 февраля сообщает Калининград.ru.

Как отмечают журналисты, злоумышленник открыл огонь из охотничьего ружья, застрелив двоих человек, после чего покончил жизнь самоубийством.

«Он застрелил двоих, после чего попытался покончить с собой. Злоумышленник ранен и госпитализирован», — цитирует издание заявление правоохранительных органов.

Позднее стало известно, что бандит скончался от полученных ран. В ходе стрельбы, мотивы которой устанавливаются, пострадал 13-летний ребенок.