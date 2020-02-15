Красноярск, , 20:53 — REGNUM В Красноярском крае, под Абаном, легковой автомобиль ВАЗ-2109 на встречной полосе врезался в автобус Hyundai. Об этом 15 февраля сообщает региональный портал NGS24.RU со ссылкой на ГИБДД.

По данным ведомства, столкновение произошло 15 февраля в 15:50 по местному времени на 155-м километре автодороги Канск — Абан — Богучаны. По не называемой причине легковой автомобиль ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу движения, где врезался в двигавшийся навстречу автобус Hyundai.

В результате столкновения «девятка» была фактически смята автобусом. Водителя и пассажира легковушки доставили в больницу, где водитель через несколько часов умер. О состоянии пассажира не сообщается.

Автобус Hyundai получил незначительные повреждения. Находившиеся в нём 40 пассажиров не пострадали и были отправлены в пункт назначения попутным автобусом.