Токио, , 20:51 — REGNUM На круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованного в порту японского города Иокогама на карантин, выявлено еще 67 новых случаев заражения новом типом коронавируса Covid-2019, тем самым общее число заразившихся достигло 285. Об этом 15 февраля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление министра здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Катсунобу Като.

Отмечается, что у 38 больных симптоматика коронавируса не проявляется. Власти Японии рассматривают меры по продлению карантина для семейных пар, которые заразились вирусом будучи размещенными в двухместных каютах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля с карантинного лайнера Diamond Princess в Японии была эвакуирована первая группа людей старше 80 лет без симптомов заражения коронавирусом. Всего на судне насчитывается более 200 человек старше 80 лет, при этом около 80% пассажиров старше 60 лет.

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