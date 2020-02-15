Бамако, 15 февраля 2020, 20:20 — REGNUM В результате нападения боевиков в центре Мали погибли по меньшей мере 40 человек, об этом 15 февраля сообщает Al Jazeera.
Как отмечают журналисты, среди убитых были девять военнослужащих. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
Преступление произошло в регионе Огоссагу. Бандиты напали на деревню, подожгли дома и вывезли скот.
Напомним, в Мали часты преступления, вызванные межэтническими противоречиями. Народность фулани, ведущая полукочевой образ жизни, вступает в столкновения с оседлыми земледельцами догонами.
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