Бамако, , 20:20 — REGNUM В результате нападения боевиков в центре Мали погибли по меньшей мере 40 человек, об этом 15 февраля сообщает Al Jazeera.

В Африке Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания

Как отмечают журналисты, среди убитых были девять военнослужащих. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Преступление произошло в регионе Огоссагу. Бандиты напали на деревню, подожгли дома и вывезли скот.

Напомним, в Мали часты преступления, вызванные межэтническими противоречиями. Народность фулани, ведущая полукочевой образ жизни, вступает в столкновения с оседлыми земледельцами догонами.

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