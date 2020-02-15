Псков, , 18:51 — REGNUM В Псковской области в деревне Подборовье сегодня, 15 февраля, столкнулись четыре легковых автомобиля, пострадали пять человек — двое взрослых и трое детей. Как сообщает «Псковское агентство информации», авария произошла около 13:00.

По предварительным данным, массовое ДТП произошло при столкновении автомобиля Mitsubishi c автомобилями, которые остановились, чтобы пропустить колонну военной техники. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Отметим, что деревня Подборовье расположена на федеральной трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Невель — граница с Белоруссией).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля на этой же трассе в Пустошкинском районе в ДТП погибли восемь человек, а в конце декабря 2019 года близ деревни Подборовье на Р-23 попал пассажирский автобус.

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