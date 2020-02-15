Кабул, , 18:52 — REGNUM В результате авиаудара в Афганистане погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, об этом 15 февраля сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошел в провинции Нангархар, представитель губернатора региона Атауллы Хогьяни отметил, что целью удара были боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Целью нападения были боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но к сожалению пострадали мирные жители», — подчеркнул Хогьяни.

Примечательно, что ответственность за убийство мирных жителей пока никто не взял на себя — не ясно была ли эта авиация вооруженных сил Афганистана, или США.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.