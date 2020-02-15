Симферополь, , 17:12 — REGNUM Капитан браконьерского судна, которое было задержано в водах Азовского моря, подтвердил незаконный вылов рыбы. Об этом 15 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России по республике Крым.

В ведомстве уточнили, что в ходе осмотра судна сотрудниками было выявлено свыше 290 единиц камбалы-калкан, а также обнаружено незаконное орудие лова — ставная сеть. Кроме этого, у капитана корабля отсутствовало официального разрешение на вылов биологических ресурсов.

Отмечается, что капитан опроверг, что по отношению к нему со стороны силовых структур России применялись психологическое и физическое воздействие и признал факт браконьерского вылова рыбы сетью.

Напомним, 15 февраля российские пограничники задержали в западной части Азовского моря браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Судно доставлено в порт Керчи для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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