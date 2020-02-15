Москва, , 16:59 — REGNUM Сотрудник полиции был госпитализирован с многочисленными травмами после избиения в городе Москве. Об этом 15 февраля сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, нападение на сотрудника мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, произошло в служебном помещении дежурного отдела полиции по Пресненскому району Москвы.

По предварительной информации, сотрудник полиции в момент нападения на него составлял в отношении задержанного протокол об административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте. Задержанный подозревается в нанесении полицейскому ударов ногами по голове и телу.

В результате инцидента сотрудник полиции был госпитализирован с закрытым переломом правой скуловой кости, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, и ушибами. По факту нападения на полицейского было возбуждено уголовное дело. Официального подтверждения информации со стороны МВД пока не поступало.

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