Ростов-на-Дону, , 16:42 — REGNUM В Белокалитвинском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП, в котором два человека погибли, ещё двое получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России 15 февраля.

Авария произошла вечером 14 февраля на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. По предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель, управляющий ВАЗ 2110 без водительских прав. Мужчина не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем КамАЗ с прицепом.

В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля ВАЗ 2110, ещё один пассажир автомобиля и водитель получили травмы, уточнили в ведомстве.