Багдад, , 16:28 — REGNUM Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на полицейский участок в иракской провинции Дияла. Об этом 15 февраля сообщил сотрудник полиции Диялы Хабиб аш-Шаммари корреспонденту Anadolu Ajansı.

По его словам, инцидент произошел в районе Бахруз на юге провинции. По последним данным, в результате происшествия погибли двое полицейских.

«Боевики совершили нападение на полицейский участок в районе Бахруз», — сказал источник.

Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, 14 февраля на официальной странице турецкого оборонного ведомства в Twitter сообщалось, что ВВС Турции «нейтрализовали» шестерых членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на территории северного Ирака.