Багдад, 15 февраля 2020, 16:28 — REGNUM Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на полицейский участок в иракской провинции Дияла. Об этом 15 февраля сообщил сотрудник полиции Диялы Хабиб аш-Шаммари корреспонденту Anadolu Ajansı.
По его словам, инцидент произошел в районе Бахруз на юге провинции. По последним данным, в результате происшествия погибли двое полицейских.
«Боевики совершили нападение на полицейский участок в районе Бахруз», — сказал источник.
Другие подробности пока не приводятся.
Напомним, 14 февраля на официальной странице турецкого оборонного ведомства в Twitter сообщалось, что ВВС Турции «нейтрализовали» шестерых членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на территории северного Ирака.