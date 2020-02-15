Элиста, , 16:29 — REGNUM До 11 человек возросло число пострадавших в результате столкновения двух пассажирских автобусов и грузовика в Калмыкии. Об этом 15 февраля сообщил журналистам представитель ГУ МВД России по региону Андрей Басхаев.

По его словам, авария произошла около 11:20 мск в Сарпинском районе региона, на автотрассе Р-22 в районе населенного пункта Аршань-Зельмень. В результате столкновения двух автобусов, в которых ехали 20 и 30 пассажиров, с грузовиком «КамАЗ» пострадали 11 человек.

В пресс-службе республиканской больницы уточнили, что у пострадавших в результате аварии людей диагностированы множественные сочетанные травмы. У одного из пострадавших произошла тяжёлая травма нижних конечностей. Большая часть пострадавших была госпитализирована в Сарпинскую районную больницу.

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