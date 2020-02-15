Донецк, , 16:31 — REGNUM У двоих боевиков ВСУ в ходе задержания и обысков, произведенных сотрудниками военной службы правопорядка, было обнаружено сто грамм наркотических веществ. Трое — были задержаны при попытке незаконного вывоза оружия и боеприпасов «из зоны ООС». Об этом 15 февраля сообщил представитель Народной Милиции Донецкой Народной Республики в ходе доклада.

По словам источника, инцидент с задержанием военнослужащих ВСУ с наркотиками произошел 14 февраля на железнодорожной станции Волноваха. Задержанными были старший солдат Протопопов и солдат Тимченко из 128-й бригады ВСУ. Сообщается, что военные возвращались из отпуска и везли наркотики сослуживцам.

Представитель НМ ДНР также добавил, что трое боевиков ВСУ из 56-й бригады были арестованы при попытке вывоза оружия и боеприпасов из «зоны ООС». Инцидент произошел 14 февраля на железнодорожной станции Константиновка.

«В ходе досмотра личных вещей задержанных, у капитана Алиева, старшего солдата Совенко и солдата Гнутова обнаружены два пистолета «ПМ», шесть пачек патронов к ним, а также четыре гранаты РГД с запалами», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «зоне ООС» при минировании одного из участков в результате подрыва на мине, заложенной предшественником, погиб сапер ВСУ.