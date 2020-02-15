Донецк, , 16:17 — REGNUM Сапер вооруженных сил Украины в ходе минирования в районе населенного пункта Марьинка подорвался на взрывном устройстве, которое было заложено его предшественниками. Об этом 15 февраля сообщил представитель Народной Милиции Донецкой Народной Республики в ходе доклада.

Инцидент произошел на позициях 28-й бригады ВСУ. «Солдат 28-й бригады Зайченко получил ранения несовместимые с жизнью», — отмечается в сообщении. На месте происшествия работает комиссия штаба бригады ВСУ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, офицеры вооруженных сил Украины похитили гуманитарную помощь, которая была предназначена для жителей республик Донбасса.