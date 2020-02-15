Киров, , 16:07 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в жилом частном доме в Афанасьевском районе Кировской области. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло около 04:00 15 февраля по местному времени в деревне Макаровская. Площадь пожара составила 60 кв. метров. Строение сильно пострадало от огня.

После ликвидации пожара при разборе завалов были найдены три тела погибших. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно было установлено, что погибшим было 56, 57 и 62 года, один из них хозяин дома, ещё двое — его односельчане. Ночью они распивали алкогольные напитки.

В настоящее время следователями начата проверка с целью установления всех обстоятельств трагедии. Назначен ряд экспертиз для установления точной причины смерти погибших и причин пожара.

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