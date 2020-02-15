Хуалянь, Тайвань, , 15:29 — REGNUM Два землетрясения магнитудой 5,7 и 5,2 были зарегистрированы сейсмологами с разницей в пять минут на Тайване. Об этом 15 февраля сообщает геологическая служба США.

Первый подземный толчок магнитудой 5,7, был зафиксирован в 11:00 по всемирному координированному времени (14:00 мск) в уезде Хуалянь на восточном побережье острова в 16 км на юг от города Хуалянь с населением около 350 тыс. человек. Второй подземный толчок произошёл через пять минут после первого в 14:05 мск, в этом же месте.

Очаг землетрясения при первом толчке располагался на глубине 10 километров, при втором — на глубине двух километров.

Данных о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях на настоящий момент не поступало.

Ранее ИА REGNUM о землетрясении на Тайване магнитудой 5,1, которое произошло в октябре 2019 года.

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