Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM Мальчик 11-ти лет погиб в результате случайного выстрела из охотничьего ружья в Ростовской области. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошёл 13 февраля возле села Кагальник в Азовском районе, куда отец ребёнка вместе с ним и с друзьями отправился на охоту. По данным следствия, один из мужчин положил заряженное охотничье ружьё, дослав патрон в патронник, между передними креслами, направив его дулом в сторону заднего сидения, где сидел ребёнок.

Во время движения автомобиля произошёл самопроизвольный выстрел из ружья, пуля попала прямо в живот ребёнку. Мальчик с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведётся расследование, назначен ряд необходимых экспертиз. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Ранее ИА REGNUM сообщало об огнестрельном ранении в голову, которое получил ребёнок восьми лет в Кабардино-Балкарии, когда мужчина рядом пугал выстрелами из ружья бродячих собак.

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