Элиста, , 14:49 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов и фуры в Калмыкии. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.

Авария произошла на федеральной автодороге Р-22 Волгоград — Элиста, в районе поселка Аршань-Зельмень. Столкнулись два пассажирских автобуса Neoplan и грузовой автомобиль «КамАЗ». Один из автобусов ехал из Москвы в Элисту с 20 пассажирами, во втором автобусе было 30 человек, он совершал рейс из Москвы в Хасавюрт.

В результате аварии никто не погиб, пострадали шесть человек, несовершеннолетних среди пострадавших нет. При столкновении транспортных средств произошёл разлив топлива на проезжую часть.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, а также 19 человек личного состава и шесть единиц техники от МЧС РФ. Производится деблокировка пострадавших и ликвидация последствий аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии с двумя пассажирскими автобусами в Калмыкии.

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