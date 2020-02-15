п. Яковлево, , 14:29 — REGNUM Задымление в шахте рудника произошло в посёлке Яковлево Белгородской области утром 15 февраля, сообщили в МЧС России.

Задымление произошло около 09:50 в шахте рудника из вентиляционного отсека глубиной 400 метров — загорелись деревянные конструкции. На поверхность были выведены все рабочие — почти 250 человек.

«В безопасном месте в шахте остаются восемь человек обслуживающего персонала для поддержания работоспособности шахты. Предварительно пострадавших нет», — уточнили в МЧС.