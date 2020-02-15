Симферополь, , 14:15 — REGNUM Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-служба крымского пограничного управления Федеральной службы безопасности России.

По данным пограничников, капитан браконьерского судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. Тогда браконьерское судно было остановлено.

Поднявшись на борт пограничники обнаружили у браконьеров более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.

На борту корабля не было никаких судовых и регистрационных документов. У экипажа судна не было документов, удостоверяющих личность, а также документов о разрешении на вылов водных биологических ресурсов.

Судно и задержанные граждане Украины были доставлены в порт Керчи для дальнейших разбирательств.