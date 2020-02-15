Владимир, , 14:16 — REGNUM Проверку по факту смерти машиниста скоростного поезда «Ласточка» на станции Владимир проводят следователи. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Приволжского следственного управления следственного комитета РФ на транспорте.

Инцидент произошёл на станции Владимир. Погиб машинист скоростного поезда «Ласточка», пострадал помощник машиниста. Причина гибели муж чины выясняется.

Информация была подтверждена представителем Горьковской железной дороги, которая является филиалом РЖД. Помощник машиниста в настоящее время находится в больнице. О его состоянии не сообщается.

Следователи устанавливают причину и обстоятельства гибели машиниста поезда.

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