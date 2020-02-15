Железногорск, Красноярский край, , 14:00 — REGNUM В Железногорском суде Красноярского края 14 февраля объявили приговор руководителям строительства космодрома «Восточный», обвинённым в хищении государственных средств. Об этом 15 февраля сообщает региональный портал Newslab.ru.

По информации из Красноярского краевого суда, расследование проводилось следственным отделом Центрального военного округа.

В растрате и присвоении государственного имущества обвинялись заместитель начальника главка «Спецстроя» Сергей Батукаев (Иркутска), руководитель проектов Наталья Буланцева (Волгоград), директор ООО «СК Северстрой» Глеб Суховерков (Красноярск) и инженер подразделения по строительству космодрома «Восточный» Элиза Кучина (Красноярск).

Как было установлено, с марта по сентябрь 2015 года преступная группа на основании фиктивных документов о выполненных работах похитила 25 млн рублей (21 млн — переводами на подконтрольные фирмы, 4 млн — в виде выписанных себе премий).

Указанные лица были осуждены по частьи 4 статьи 160 УК РФ.

Буланцева приговорена к 5 годам колонии общего режима. Суховерков — к 2 годам 10 месяцам. Кучина — к 2 годам 9 месяцам с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком Кучиной 14-летнего возраста. Батукаев — к 1 году и 9 месяцам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток.

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