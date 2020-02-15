Керчь, Крым, , 13:28 — REGNUM Судно с гражданами Украины, которые вели незаконный лов рыбы, задержано пограничниками на территории России в западной части Азовского моря. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту было обнаружено пограничным нарядом в западной части Азовского моря. На законное требование наряда об остановке, капитан судна предпринял попытку скрыться.

Судно было задержано и подвергнуто осмотру, в ходе которого было выявлено незаконное орудие для лова рыбы — ставная сеть, и 290 экземпляров камбалы-калкан. Документы, удостоверяющие личность, судовые регистрационные документы, а также документы, разрешающие вылов рыбы и других водных ресурсов у задержанных отсутствовали.

Судно вместе с людьми было доставлено в порт города Керчи для дальнейших разбирательств.

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