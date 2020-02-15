Тегеран, , 13:27 — REGNUM Иран не намерен передавать бортовой самописец сбитого авиалайнера компании МАУ другим странам. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу NBC News, опубликованном 15 февраля.

Мохаммад Джавад Зариф отметил, что большинство погибших 8 января на сбитом авиалайнере были гражданами Ирана. Глава внешнеполитического ведомства Ирана со ссылкой на нормы международного воздушного права, заявил о том, что Иран имеет право возглавить расследование крушения украинского авиалайнера. Но он также отметил, что Иран не сможет получить данные из бортовых самописцев сбитого самолета без программного обеспечения, кабелей и дополнительной информации, которую страна могла бы получить от Соединенных Штатов Америки или иных западных государств.

Глава МИД Ирана также отметил, что Тегеран обратился к Соединенным Штатам Америки за помощью, но был получен отказ. В связи с чем, глава МИД Ирана задался вопросом, почему США не оказали Тегерану помощь.

«Почему они не предоставили нам программное обеспечение? Почему они не предоставили нам информацию?», — задался вопросом глава внешнеполитического ведомства Ирана, отметив, что Иран более, чем кто-либо другой жаждет узнать правду о случившемся ввиду того, что есть «много неизвестных». Он также отметил, что в данный момент над расшифровкой бортовых самописцев никто не работает.

ИА REGNUM напоминает, 8 января под Тегераном потерпел крушение авиалайнер компании «Международные авиалинии Украины». В результате погибли 176 человек. 11 января власти Ирана заявили о том, что самолет украинской авиакомпании был сбит ошибочно иранскими военными, которые находились в состоянии повышенной боеготовности.