Кстово, Нижегородская область, , 13:26 — REGNUM Два человека получили ранения в результате нападения на них мужчины с ножом в Нижегородской области. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Информация о злоумышленнике с ножом, нападавшем на людей, поступила в отдел полиции в городе Кстово 14 февраля. Мужчина атаковал двух прохожих на улице 40 лет Октября и нанёс им раны, после чего скрылся. Оба пострадавших были доставлены в больницу, один из них отправился домой после оказания медпомощи.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в нападении по горячим следам. Мужчина был задержан по месту жительства, при задержании вёл себя агрессивно и оказал сопротивление работникам правоохранительных органов. 20-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение им преступления против собственности.

В отношении задержанного было заведено уголовное дело за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Кроме того, будет дана правовая квалификация действиям подозреваемого в части нанесения людям телесных повреждений. Это будет сделано после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

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