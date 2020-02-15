Уфа, , 12:34 — REGNUM Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в результате ДТП на автотрассе в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 09:00 мск на 1511-м км автодороги Самара — Уфа — Челябинск (трасса М-5). Столкнулись Renault Duster и Chevrolet Niva, двигавшиеся навстречу друг другу.

В результате ДТП погиб 59-летний водитель Renault Duster и его пассажир. Пострадали 70-летний водитель Chevrolet Niva и его пассажиры, всего пять человек, в том числе семилетний ребёнок. Ребёнок находился в специальном удерживающем устройстве.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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