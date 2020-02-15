Уфа, , 11:37 — REGNUM Малолетний ребёнок погиб при пожаре в жилом доме барачного типа в Уфимском районе Башкирии. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло вечером 14 февраля в квартире четырехквартирного жилого дома барачного типа по улице Железнодорожная на станции Тауш. Площадь горения составила 50 кв. метров. В ликвидации пожара были заняты семь единиц техники и 19 человек личного состава.

Уточняется, что горение началось в одной из квартир, наблюдалось сильное задымление, была угроза распространения пламени на соседние квартиры. Спасатели провели эвакуацию восьми человек. При тушении пожара было обнаружено тело девочки 2015 года рождения. Ещё один мужчина получили порезы при самостоятельной эвакуации из дома, от госпитализации он отказался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства возникновения пожара уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при пожаре в частном доме в Волгоградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Волгоградом на пожаре погибли два человека