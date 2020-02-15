Сочи, Краснодарский край, , 11:43 — REGNUM Сто человек были эвакуированы спасателями из пансионата в Адлерском районе Сочи. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 05:24 мск. Пожар произошёл в пансионате «Бургас», расположенном на улице Ленина.

Площадь возгорания составила пять кв. метров, горели личные вещи отдыхающих. Было эвакуировано из соображений безопасности 100 человек. Пожар был полностью ликвидирован в 05:39 мск. Пострадавших в результате пожара нет.

К тушению пожара привлекались четыре единицы техники и десять человек личного состава. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в московской гостинице «Космос». Возгорание произошло на 25-м этаже, пострадавших нет.

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