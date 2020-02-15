Тбилиси, , 11:09 — REGNUM Сотрудники МВД Грузии задержали подозреваемого в похищении несовершеннолетней. Об этом 15 февраля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на правоохранителей.

По версии следствия, девушка 2002 года рождения была похищена злоумышленником 14 февраля для того, чтобы женится на ней. Сообщается, что у похитителя были три сообщника. «Невесту» они увезли на автомобиле.

Автомобиль был задержан полицией, а девушку вернули домой. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего лица».