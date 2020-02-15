Донецк, , 11:10 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины за прошлые сутки двенадцать раз нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой Народной Республики, сообщает 15 февраля представительство республики в Совместном центре контроля и координации.

Боевиками ВСУ были обстреляны населенные пункты Гольмовский, Зайцево, Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Донецк (Вольво-Центр), Старомихайловка, Сергеевка, Новая Таврия, Саханка, Ленинское.

Из миномета калибра 120 мм боевики выпустили десять мин, калибра 82 мм — 32 мины. 31 выстрел был совершен боевиками ВСУ из БМП/БТР, также было выпущено 12 гранат из гранатометов РПГ/СПГ. Восемь выстрелов было совершено из крупнокалиберного стрелкового оружия и семь — из стрелкового оружия.

Жертв среди местного населения не зафиксировано.

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Сообщается, что в результате обстрелов со стороны ВСУ, были повреждены шесть жилых домов, а также ограждение одного из жилых домов. Кроме того, обстрелами был поврежден вентиляционный ствол шахты им. Челюскинцев.

Также сообщается, что два боевых припаса взорвались вблизи школы, расположенной по адресу Чапаева, 78, где в тот момент находились 14 детей.

За прошедшие сутки боевики ВСУ выпустили по территории республики 85 боевых припасов.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ выпустили по территории ЛНР 25 боевых припасов.