Волгоград, , 11:09 — REGNUM Ожоги кистей рук получил школьник в городе Волгограде из-за взрыва мобильного телефона. Об этом 15 февраля сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Подросток 11-ти лет был госпитализирован на юге Волгограда с термическими ожогами кистей рук. В ходе предварительной проверки выяснилось, что школьник утром положил в карман брюк мобильный телефон.

Через некоторое время мальчик почувствовал, что телефон начинает нагреваться и вытащил его. Гаджет взорвался и загорелся прямо в руках у подростка.

Сотрудники полиции проводят проверку в связи с травмированием ребёнка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем случае, который произошёл в Самаре. Ребёнок 12-ти лет получил ожоги 1 и 2 степени в результате возгорания аккумуляторной батареи мобильного телефона.

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